बेरोजगारी-महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी, सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने भी किया विरोध

Congress Infaltion Protest: बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्श में पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी हिस्सा लिया है। सदन के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नारे लगा रहे थे, उस दौरान सोनिया गांधी भी आई और बैनर को पकड़ कर खड़ी हो गई। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।

महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, ऐसे में सरकार को कुछ करना होगा। आपको बता दें कि बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कई नेताओं ने काले रंग का कपड़ा पहना है और अपना विरोध दर्ज किया है।

#WATCH | Inflation has risen beyond the limit; the government will have to do something about it. This is why we're fighting: Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra as the party holds nationwide protests against inflation and unemployment pic.twitter.com/YQky2PGzfc