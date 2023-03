राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई, कांग्रेस नेताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, राजद और भाकपा-माले विधायक ने किया समर्थन

Highlights जदयू चुप-चाप मूकदर्शक बनकर पूरे वाकये को देखती रही। केंद्र सरकार विपक्ष मुक्त भारत बनाने की साजिश कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं।

पटनाः कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की अदालत के द्वारा दो साल की सजा सुनाये जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के तरफ से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। इस बीच विधानसभा बजट सत्र में सदन के बहार कांग्रेस के तरफ से जोरदार हंगामा किया गया। जिसमें राजद और भाकपा-माले के विधायक ने भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया।

जबकि जदयू चुप-चाप मूकदर्शक बनकर पूरे वाकये को देखती रही। दरअसल, कांग्रेस सांसद को सजा मिलने का विरोध जताते हुए बिहार में महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता विधानमंडल गेट से लेकर विधानसभा पोर्टिकों तक पैदल मार्च करते हुए सदन पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर बैनर के देखे गये।

Congress party's Rahul Gandhi disqualified as a Member of Lok Sabha from the date of his conviction in the criminal defamation case over his 'Modi surname' remark, March 23. pic.twitter.com/qmr9pRTtTh