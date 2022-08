Congress Protest: 'राम' के नाम पर यह सरकार 'रावण' की पूजा कर रही है, शाह पर पलटवार करते हुए बोले अधीर रंजन चौधरी

Highlights अधीर रंजन चौधरी ने कहा- कांग्रेस के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकती है भाजपा उन्होंने सरकार को जनविरोधी और कारपोरेट का समर्थक भी बताया शुक्रवार को अमित शाह ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर साधा था निशाना

नई दिल्ली: महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। विपक्षी दल के सांसद ने कहा कि कांग्रेस मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी की अभूतपूर्व दर का विरोध कर रही है जिसे वे (भाजपा) बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए वे अपने एकमात्र हथियार 'राम' का सहारा लेकर आम लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं।

अधीर रंजन चौधरी ने आगे भाजपा शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'राम' के नाम पर 'रावण' की पूजा करती रही है। उनके शासन में लोग पीड़ित हैं। कांग्रेसी नेता वर्तमान सरकार को जनविरोधी और कारपोरेट का समर्थक भी बताया।

In the name of 'Ram', this govt has been worshipping 'Raavan'. People are afflicted under their rule. Congress exposed this govt as anti-people and pro-corporate: Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury pic.twitter.com/vyDYsBpRTH

कांग्रेस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित अन्य राज्यों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में काले वस्त्र पहनकर राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस के द्वारा हिरासत में लिया गया।

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने विरोध के लिए इस दिन को चुना और काले कपड़े पहने क्योंकि वे अपनी तुष्टिकरण की राजनीति को और बढ़ावा देने के लिए एक सूक्ष्म संदेश देना चाहते हैं क्योंकि इसी दिन पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि की नींव रखी थी।

Congress chose this day for protest and wore black clothes because they want to give a subtle message to further promote their appeasement politics because on this day itself PM Modi laid the foundation of Ram Janambhoomi: Union Home minister Amit Shah pic.twitter.com/Uc5oZPDbFY