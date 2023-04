'जहरीला साँप': कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी के लिए मांगी माफी

Highlights खड़गे ने कहा, किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए विशेष खेद व्यक्त करूंगा बोले- किसी व्यक्ति के बारे में बोलने या किसी को आहत करने का मेरा इरादा कभी नहीं था उन्होंने कालाबुरागी में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी को 'जहरीला साँप' बताया था

बेंगलुरु:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को पीएम मोदी के खिलाफ की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के कालाबुरागी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को 'जहरीला साँप' बताया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस विवादित टिप्पणी के लिए माफी की मांग की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी सफाई में यह कहा था कि वह पीएम मोदी के लिए ऐसा नहीं बोल रहे थे बल्कि बीजेपी के लिए कह रहे थे।

खड़गे ने कहा, अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो, उसका गलत अर्थ निकाला गया हो और किसी को दुख पहुंचा हो तो मैं उसके लिए विशेष खेद व्यक्त करूंगा। एएनआई से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, हमारे बीच वैचारिक मतभेद हैं। आरएसएस-भाजपा की विचारधारा जहरीली है। लेकिन उन्होंने (भाजपा) इसकी तुलना प्रधानमंत्री से की और दावा किया कि मैंने उनके बारे में टिप्पणी की। किसी व्यक्ति के बारे में बोलने या किसी को आहत करने का मेरा इरादा कभी नहीं था।

