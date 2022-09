Congress President Election: 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे थरूर, सीएम गहलोत से टक्कर, 17 अक्टूबर को मतदान और 19 को घोषित होंगे नतीजे

Highlights उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावक के रूप में 50 प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। नतीजे 19 अक्टूबर को घोषित किये जाएंगे।

नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर 30 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। थरूर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से संपर्क कर रहे हैं। उम्मीदवारी के लिए प्रस्तावक के रूप में 50 प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी।

अब इसकी प्रबल संभावना नजर आ रही है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में थरूर का मुकाबला राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो सकता है। थरूर के प्रतिनिधि और ‘अखिल भारतीय प्रोफेशनल्स कांग्रेस’ के पदाधिकारी अलीम जावेरी ने कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री से नामांकन पत्र लिया।

Senior Congress leader & MP Shashi Tharoor to file nomination for the post of party President on Sept 30: Sources



Tharoor is approaching delegates from various states;taken 5 sets of nomination papers,for which he'll need 50 delegates as proposers for his candidature



