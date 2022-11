तिरुवनंतपुरमः शशि थरूर ने की मेयर आर्य राजेंद्रन के इस्तीफे की मांग, नगर निगम नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर कही ये बात

Highlights कांग्रेस नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम की मेयर आर्य राजेंद्रन से अनावूर नागप्पन को कथित पत्र पर इस्तीफा देने की मांग की थरूर ने मेयर के इस कदम को शर्मनाक बताया और कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए इसी मुद्दे पर बोलते हुए केरल के विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने भी उनके इस्तीफे की मांग की

तिरुवनंतपुरमः कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को तिरुवनंतपुरम नगर निगम की मेयर आर्य राजेंद्रन से अनावूर नागप्पन को कथित पत्र पर इस्तीफा देने की मांग की, जिसमें नगर निगम में पार्टी के सदस्यों को 295 अस्थायी पदों पर नियुक्त करने की प्राथमिकता की मांग की गई थी। थरूर ने मेयर के इस कदम को शर्मनाक बताया और कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए।

Disgraceful that Thiruvananthapuram's CPI(M) Mayor AryaRajendran has been exposed asking her PartySecretary for names to fill vacancies in city government. At a time when India's(&Kerala's) youth are reeling from record levels of unemployment, this is a betrayal. She must resign!