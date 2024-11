‘एक्स’ पर फॉलोअर्स 84 लाख पर क्यों स्थिर हैं?, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का सवाल

Highlights ‘एक्स’ के एक उपयोगकर्ता की पोस्ट के जवाब में आयी। जिसने एलन मस्क को टैग करते हुए कहा था। पिछले चार सालों से यही स्थिति है।

नई दिल्लीः कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपने फॉलोअर्स की संख्या पिछले चार साल से स्थिर रहने पर रविवार को सवाल उठाया और कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है, जिसकी भारत में माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट के प्रभारियों को परवाह नहीं है। भारत में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेताओं में से एक थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले ‘एक्स’ के मालिक एलन मस्क को इस मुद्दे पर पत्र लिखा था, जिस पर उन्हें एक वकील का जवाब मिला, जिसमें ‘‘कोई गड़बड़ी से साफ इनकार किया गया।’’

Good question. This has been the case for four years! A source at the old Twitter India told me there was a problem he couldn’t understand: he had reviewed my daily statistics over six months, and found a strange pattern — my followers went up by over 1000 a day, about 60 - 70… https://t.co/IpfTJpMvwt