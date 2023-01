21वीं सदी के कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते और शाखा जाते हैं, राहुल ने कुरुक्षेत्र में आरएसएस और भाजपा पर किया हमला, देखें वीडियो

Highlights राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा महाभारत की भूमि है। आरएसएस तथा मोदी सरकार पर निशाना साधा। भारत के दो-तीन अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं।

चंडीगढ़ः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर हमला किया। आरएसएस पर परोक्ष निशाना साधते हुए राहुल ने उसे ‘21वीं सदी के कौरवों का संगठन’ कहा। राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही ‘भारत जोड़ो यात्रा’ सोमवार शाम को अंबाला जिले में पहुंची।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि 21वें सदी में भी कौरव हैं, जो खाकी हाफ़ पैंट पहनते हैं और शाखा लिए जाते हैं। इनके साथ 2-3 अरबपति खड़े होते हैं। नोटबंदी किसने लागू की? नोटबंदी, गलत GST पर साइन भले नरेंद्र मोदी ने किया हो, लेकिन हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों ने प्रधानमंत्री का हाथ चलाया।

#WATCH | 'Kauravas' of the 21st century wear Khakhi half-pant and run 'shakhas'. Besides them stand the country's 2-3 richest people: Congress MP Rahul Gandhi in Haryana pic.twitter.com/F6mnYE1Yz6 — ANI (@ANI) January 9, 2023

राहुल गांधी ने कहा कि यात्रा में किसी का धर्म नहीं पूछा गया। अगर कोई गिरा तो उसे उठाया गया...पांडवों ने कुछ गलत किया था? पांडवों ने नोटबंदी, GST लगाई थी? पांडव कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि पांडव तपस्वी थे और वो जानते थे कि ये सब इस धरती के तपस्वियों के साथ चोरी करने का तरीका है।

सभा को संबोधित करते हुए गांधी ने कहा कि हरियाणा महाभारत की भूमि है। उन्होंने इस दौरान आरएसएस तथा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस का परोक्ष जिक्र करते हुए कहा, ‘‘कौरव कौन थे? पहले मैं आपको 21वीं सदी के कौरवों के बारे में बताऊंगा। वे खाकी निकर पहनते हैं, हाथ में लाठी लेकर चलते हैं और शाखाएं लगाते हैं। भारत के दो-तीन अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं।’’

#WATCH | When yatra reached MP,it was mildly cold. Three poor children came to me in torn shirts, they were shivering when I held them.That day, I decided until I shiver I will only be wearing t-shirt. When I start shivering & feel cold I would think to wear sweater: Rahul Gandhi pic.twitter.com/aCudG8swTQ — ANI (@ANI) January 9, 2023

उन्होंने कहा, ‘‘क्या पांडवों ने नोटबंदी या गलत जीएसटी जैसा कोई फैसला किया था? क्या वे ऐसा कभी भी करते? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि वे तपस्वी थे और जानते थे कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, कृषि कानून तपस्वियों को इस धरती से हटाने का तरीका है।’’ राहुल ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फैसलों पर हस्ताक्षर किये, लेकिन भारत के दो-तीन अरबपतियों की ताकत इसके पीछे थी। आप मानें या नहीं मानें।’

उन्होंने कहा, ‘‘लोग यह नहीं समझते, लेकिन उस समय जैसा युद्ध हुआ था, वैसा ही आज है। यह किसके बीच है? पांडव कौन थे? अर्जुन, भीम....वे तपस्या करते थे।’’ कांग्रेस नेता ने कहा कि क्या लोगों ने कभी पांडवों के इस धरती पर नफरत फैलाने और बेगुनाहों के खिलाफ कभी कोई अपराध करने के बारे में सुना है।

उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ ये पांच तपस्वी थे और दूसरी तरफ एक भीड़ वाला संगठन। पांडवों के साथ सभी धर्मों के लोग थे। इस (भारत जोड़ो) यात्रा की तरह ही, जिसमें कोई किसी से नहीं पूछता कि वह कहां से आया है। यह प्यार की दुकान है। पांडव अन्याय के खिलाफ खड़े रहे, उन्होंने भी नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोली थी।’’

Haryana | RSS people never chant 'Har Har Mahadev' because Lord Shiva was a 'Tapasavi' & these people are attacking India's 'Tapasaya'. They have removed Goddess Sita from 'Jai Siya Ram'. These people are working against India's culture: Congress MP Rahul Gandhi in Kurukshetra pic.twitter.com/EX1XixGDPA — ANI (@ANI) January 9, 2023

