राजग से नीतीश कुमार के अलग होने पर चिदंबरम का भाजपा पर कटाक्ष, कहा- कभी राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करती है पार्टी

पटना: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रदेश के विपक्षी महागठबंधन का नेता चुने जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) से नाता तोड़ लिया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर आठवीं बार राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस बीच कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने भाजपा पर कटाक्ष किया।

उन्होंने कहा कि जब भाजपा अन्य राजनीतिक दलों को विभाजित करने की कोशिश करती है, तो यह उन्हें 'शुद्ध' करने के लिए करती है। मंगलवार को चिदंबरम ने ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा कभी भी राज्य के लोगों के साथ विश्वासघात नहीं करती है। अन्य दलों से दलबदल को प्रोत्साहित करना दलबदलुओं के उत्थान के लिए एक कल्याणकारी उपाय है। अन्य राजनीतिक दलों को तोड़ना उन दलों को शुद्ध करना है। राज्य सरकारों को अस्थिर करना उन राज्यों में शासन में स्थिरता लाना है।

BJP never betrays the people of a State



Encouraging defections from other parties is a welfare measure to uplift the defectors



Breaking other political parties is to purify those parties



Destabilising state governments is to bring stability to governance in those states