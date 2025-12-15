कांग्रेस ने ओडिशा के उस नेता को पार्टी से निकाला जिसने सोनिया गांधी के सामने पार्टी के नेतृत्व को दी थी चुनौती

नई दिल्ली: ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) ने सोमवार को ओडिशा के पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर राज्य नेतृत्व को चुनौती दी थी। यह फैसला ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (OPCC) के अध्यक्ष भक्त चरण दास के प्रस्ताव के बाद लिया गया, जिन्होंने कहा कि मोकिम के काम अनुशासनहीनता के बराबर थे।

दास ने एक बयान में कहा, "यह सभी संबंधित लोगों की जानकारी के लिए है कि एआईसीसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण श्री मोहम्मद मोकिम को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से निकालने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।" बाराबती-कटक विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मोकिम ने हाल ही में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीडरशिप को चुनौती दी थी और सोनिया गांधी को पांच पन्नों का एक लेटर लिखकर राज्य यूनिट के कामकाज पर चिंता जताई थी और ओपीसीसी चीफ भक्त चरण दास की लीडरशिप पर सवाल उठाए थे।

पूर्व विधायक ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस सूत्रों ने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया कि मोकिम ने चिट्ठी को सार्वजनिक किया और टेलीविज़न चैनलों से बात की, जिसे उन्होंने पार्टी के अंदरूनी मामलों पर चर्चा करने के लिए गलत मंच बताया। एक सीनियर पार्टी नेता ने कहा कि मोकिम ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों नेतृत्व को चुनौती दी है, और जिस तरह से पूर्व विधायक ने अपनी आपत्तियां उठाईं, उसकी आलोचना की। अपने निष्कासन पर प्रतिक्रिया देते हुए मोकिम ने कहा कि सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने का उन्हें कोई पछतावा नहीं है।

उन्होंने कहा, "मुझे सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने और ज़रूरी मुद्दे उठाने का कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन वे मुझे कांग्रेस की विचारधारा से दूर नहीं कर सकते, जिसका मैं पूरी तरह से पालन करता हूं।" ओपीसीसी मीडिया सेल के प्रमुख अरबिंद दास ने एक बयान में कहा कि मोकिम का कम्युनिकेशन "पार्टी में सुधार करने के लिए नहीं, बल्कि संगठन में गड़बड़ी पैदा करने के लिए था"।



Web Title: Congress expels Odisha leader who challenged party's leadership to Sonia Gandhi