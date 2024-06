Raebareli Lok Sabha seat: रायबरेली लोकसभा सीट से आगे चल रहे कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी

Highlights लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना जारी है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 543 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी आगे चल रहे हैं।

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना जारी है। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 543 लोकसभा सीटों पर सात चरणों में मतदान हुआ। जहां सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए 400 सीटों का लक्ष्य लेकर चल रहा है, वहीं विपक्षी दल इंडिया को लगभग 295 सीटें जीतने का भरोसा है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है।

Congress candidate from Uttar Pradesh's Raebareli Lok Sabha seat Rahul Gandhi leading from the seat with a margin of 2126 votes.



