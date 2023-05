कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की अपील की, वीडियो संदेश को आचार संहिता का उल्लंघन बताया

Highlights पीएम मोदी के वीडियो संदेश को लेकर कांग्रेस हमलावर बताया चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन निर्वाचन आयोग से पीएम के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की

Karnataka Assembly Election 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन बताते हुए कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयानों को आचार संहिता का सरेआम उल्लंघन कहा।

रणदीप सुरजेवाला ने कहा, "यदि प्रधानमंत्री निर्वाचन कानूनों, आचार संहिता और निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों का सरेआम उल्लंघन करते हैं। यदि प्रधानमंत्री कानून के तहत लागू चुनाव प्रचार थमने और मतदान के बीच की अवधि के प्रावधान का हनन करते हैं। यदि प्रधानमंत्री कानून और निर्वाचन आयोग के प्राधिकार को मानने से इनकार करते हैं। यदि वह इस अवधि के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आयोग को मूक और असहाय बने रहना चाहिए या फिर अनुच्छेद 324 के तहत अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए?"

If Prime Minister flouts electoral laws & code of conduct for elections with impunity, brazenly and in utter disregard of #ECI directives,



If Prime Minister refuses to so much even recognise the authority of Law and the ECI directives,



If Prime Minister flouts the “silence… pic.twitter.com/sBG6YYdpSz