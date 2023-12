Congress 139th Foundation Day: देश में दो विचारधारा की लड़ाई, नागपुर में राहुल ने कहा- NDA और INDIA गठबंधन के बीच है, देखें वीडियो

Highlights दीक्षाभूमि में डॉ. बी आर आंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। सत्ता से हटाने का संकल्प लेकर बदलाव का संदेश दिया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर रही है।

Congress 139th Foundation Day: महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने रैली कर भाजपा पर हमला किया। 'हैं तैयार हम' रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लोगों को लगता है कि यह राजनीतिक लड़ाई है, जो सही है लेकिन इस लड़ाई की नींव विचारधारा है।

बहुत सारी पार्टियां NDA और INDIA गठबंधन में है लेकिन लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है। राहुल गांधी ने नागपुर की रैली में कहा कि भाजपा के विपरीत, कांग्रेस का एक कनिष्ठ कार्यकर्ता भी पार्टी के शीर्ष नेताओं पर सवाल उठा सकता है और उनसे असहमत हो सकता है।

कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर 'हैं तैयार हम' रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की जनता, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे। दलितों को छुआ नहीं जाता था, यह RSS कि विचारधारा है। यह हमने बदला है और वे फिर इसे वापस लाना चाहते हैं, हिंदुस्तान आज़ादी से पहले जहां था वे वहां उसे लौटाना चाह रहे हैं।

एक तरफ युवाओं पर आक्रमण किया जा रहा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है... 1,50,000 युवाओं को हिंदुस्तान की सेना और वायु सेना के लिए चुन लिया गया था, मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लागू की और इन युवाओं को आर्मी और वायु सेना में नहीं आने दिया गया।

VIDEO | "There is a war between two ideologies. There are several parties in NDA and INDIA alliance, but the war is between two ideologies," says Congress leader @RahulGandhi during party's Congress' 'Hain Tayyar Hum' rally in Nagpur. pic.twitter.com/av4m3BMOex