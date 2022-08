हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को पड़ा दिल का दौरा, दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज

Highlights राजू श्रीवास्तव की तबियत अचानक बिगड़ी दिल का दौरा पड़ने से अचानक बेहोश हुए दिल्ली एम्स में चल रहा है इलाज

नई दिल्ली: मशहूर हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव को अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ा है। राजू श्रीवास्तव की तबियत तब बिगड़ी जब वह दिल्ली में एक जिम में कसरत कर रहे थे। ट्रेडमिल पर दौड़ लगा रहे राजू श्रीवास्तव अचानक से बेहोश होकर गिर पड़े जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राजू श्रीवास्तव अब होश में आ गए हैं और उनकी हालत स्थिर है।

Comedian Raju Srivastava admitted to AIIMS Delhi after he experienced chest pain and collapsed while working out at the gym. Details awaited.



(Pic: Raju Srivastava's Facebook page) pic.twitter.com/F03FpsKdnG