ColdWave Update: भीषण शीतलहर की चपेट में दिल्ली, घने कोहरे से सड़क, रेल यातायात भारी प्रभावित, ‘‘ऑरेंज’’ अलर्ट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली में रविवार सुबह भीषण शीतलहर का प्रकोप रहा है। शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 1.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दो साल में राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी के महीने में दर्ज सबसे कम तापमान है।

उत्तर-पश्चिम भारत और देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में कोहरे की मोटी परत छाई रही, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। घने कोहरे के कारण सुबह साढ़े पांच बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पालम वेधशाला में दृश्यता घटकर 50 मीटर रह गई।

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने ट्वीट किया कि कैट-III श्रेणी के अनुरूप न होने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों को उड़ानों के संबंध में अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विमानन कंपनी से संपर्क करने की सलाह दी गई है। यही नहीं उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि कोहरे के कारण 42 ट्रेन एक घंटे से पांच घंटे की देरी से चल रही हैं।

ऐसे में मौसम कार्यालय के मुताबिक, दृश्यता जब शून्य से 50 मीटर के बीच रह जाती है तो उस समय ‘बहुत घना’ कोहरा होता है। वहीं, 51 से 200 मीटर के बीच दृश्यता की स्थिति में ‘घना’, 201 से 500 मीटर के बीच ‘मध्यम’ और 501 से 1,000 मीटर के बीच दृश्यता की स्थिति में ‘हल्का’ कोहरा होता है।

