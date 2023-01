Cold Wave: 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी में रेड अलर्ट, 10 जनवरी की रात से घने कोहरे और शीतलहर से मिलेगी राहत, 480 रेलगाडी पर असर

Highlights हरियाणा के हिसार में पारा 1.4 डिग्री सेल्सियस है। पंजाब के आदमपुर में 2.8 डिग्री सेल्सियस है। चूरू में शून्य से 0.5 डिग्री और पिलानी में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया।

नई दिल्लीः भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामनी ने कहा कि 10 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए ठंड का रेड अलर्ट, राजस्थान और बिहार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में सफदरजंग में आज 1.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिल्ली में दिन का तापमान भी 15-17 डिग्री है। राजस्थान के चूरू में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस है। 10 जनवरी के बाद से देश में तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी होगी।

We have issued a Red warning for Punjab, Haryana, Chandigarh, Delhi and UP and Orange alert for Rajasthan & Bihar. There will be very dense fog to dense fog. 10th January onward there will be no coldwave: IMD Scientist Dr RK Jenamani pic.twitter.com/pGq8wFXmNr