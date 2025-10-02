CM योगी ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की पूजा-अर्चना की, देखें वीडियो

CM Yogi Adityanath: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की।

CM Yogi Adityanath performs Puja at Gorakhnath Temple:उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विजयादशमी पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी की पूजा करके आशीर्वाद लिया, योगी आदित्यनाथ हर साल विजयादशमी के मौके पर यहां पूजा में शामिल होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर लिखा है, सत्य व धर्म की विजय के पर्व विजयादशमी के पावन अवसर पर आज @GorakhnathMndr में शिवावतारी महायोगी गुरु श्री गोरखनाथ जी का विशिष्ट पूजन किया। श्री नाथ जी की कृपा सब पर सदा बनी रहे, सभी का जीवन सुख और समृद्धि से परिपूर्ण हो, यही प्रार्थना है।

