"जानबूझकर केरल को कमतर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं पीएम मोदी", सीएम पिनराई विजयन ने किया प्रधानमंत्री पर पलटवार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 1, 2023 08:04 AM

मामले में बोलते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में बंदरगाह शहर कोच्चि में अपने राजनीतिक कार्यक्रम ‘युवम 2023’ के दौरान केरल में कथित बेरोजगारी सहित कई ऐसे बयान दिए जो ‘‘आधारहीन और तथ्यों से परे’’ थे।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो