Transgender Sub-Inspector in Bihar: 3 ट्रांसजेंडरों को दारोगा पद के लिए नियुक्ति पत्र देंगे सीएम नीतीश कुमार, देश में पहला राज्य होगा बिहार

Highlights Transgender Sub-Inspector in Bihar: मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसवुमेन हैं जिन्होंने दारोगा का पद प्राप्त किया है। Transgender Sub-Inspector in Bihar: बिहार पहला राज्य होगा जो तीन ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति पत्र देगा। Transgender Sub-Inspector in Bihar: रोनित झा और बंटी कुमार दो ट्रांसमेन हैं जिन्हें भी दरोगा के पद पर नियुक्त किया गया है।

Transgender Sub-Inspector in Bihar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर को गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में 1239 पुलिस अवर निरीक्षकों (दारोगा) को नियुक्ति पत्र देंगे। राज्य में पहली बार तीन ट्रांसजेंडरों को एक साथ दारोगा पद के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। मानवी मधु कश्यप पहली ट्रांसवुमेन हैं जिन्होंने दारोगा का पद प्राप्त किया है। वहीं, रोनित झा और बंटी कुमार दो ट्रांसमेन हैं जिन्हें भी दरोगा के पद पर नियुक्त किया गया है। बिहार पहला राज्य होगा जो तीन ट्रांसजेंडरों को नियुक्ति पत्र देगा।

गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय की ओर से 21 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह विभाग एवं पुलिस मुख्यालय ने बापू सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया है। बिहार सरकार का यह कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसने साबित कर दिया है कि ट्रांसजेंडर भी किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं।

यह नियुक्ति ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को प्रेरित करेगी और उन्हें समाज में अपना स्थान बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बिहार में पहली बार एक ट्रांसवुमेन और दो ट्रांसमेन दरोगा बनेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, गृह विभाग के प्रधान सचिव अरिवंद कुमार चौधरी, राज्य के पुलिस महानिदेशक आलोक राज के साथ कई वरीय पुलिस अधिकारी और नेता मौजूद रहेंगे।

