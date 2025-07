अब बिहार में मिलेगी फ्री बिजली की सुविधा, बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश ने दी सौगात

Bihar: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य को बड़ी सौगात दी है। नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इस योजना से राज्य भर के लगभग 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई के बिल से, राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई के बिल से ही, राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा।"

