"75 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ", केंद्र द्वारा दिल्ली बजट रोके जाने पर सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

Highlights सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र केजरीवाल ने पीएम मोदी से बजट पेश करने की इजाजत मांगी है केंद्र द्वारा दिल्ली विधानसभा में बजट पेशी को रोका गया है

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को विधनासभा में बजट पेश की मंजूरी मांगी है। दिल्ली सीएम ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बजट पेश करने की इजाजत मांगी है।

उन्होंने कहा, "देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार बजट पेश होने से रोका गया है।" 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री ने सवाल करते हुए पूछा कि क्या वह दिल्ली की जनता से नफरत करते हैं।

दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगे जाने के एक दिन बाद यह पत्र आया है कि बजट पेश करमे से पहले विज्ञापनों पर खर्च बुनियादी ढ़ाचे पर खर्च से ज्यादा क्यों है।

Delhi CM Arvind Kejriwal wrote to PM Narendra Modi requesting him "not to stop the Delhi Budget"



"It is the first time in the country's 75-year history that a state budget has been stopped. Why are you upset with the people of Delhi," CM Kejriwal wrote in his letter to PM Modi… https://t.co/NrljN9I8xWpic.twitter.com/b3mi81sMeq