'अगर यमुना 206 मीटर के निशान को पार करती है तो...', सीएम केजरीवाल ने बताया बाढ़ के खतरे को लेकर क्या है योजना

नई दिल्ली: राजधानी में बरसात के कारण बुरा हाल होने के साथ ही यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जगह-जगह जलभराव और बारिश के कारण स्थिति गंभीर हो गई है। इस बीच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मूसलाधार बारिश और यमुना के बढ़ते स्तर के कारण शहर में जलभराव की स्थिति पर चर्चा करने के लिए सोमवार को एक बैठक बुलाई।

बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा कि हालात भयावह होने के आसार नहीं हैं लेकिन सरकार की तैयारी पूरी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सीडब्ल्यूसी के मुताबिक दिल्ली में यमुना नदी 203.58 मीटर पर बह रही है। कल सुबह इसके 205.5 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। साथ ही, मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक, यमुना में जल स्तर बहुत अधिक बढ़ने की उम्मीद नहीं है। अगर यमुना 206 मीटर के निशान को पार करती है, तो हम नदी के किनारे निकासी शुरू कर देंगे।"

CM @ArvindKejriwal chairs an emergency meeting at Delhi Secretariat with all the ministers of Delhi Govt. and Delhi Mayor @OberoiShelly on the situation in Delhi arising out of continuous rains.



