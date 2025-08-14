Cloud Burst in Kishtwar: किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 15 से अधिक की मौत, 12 शव बरामद

Cloud Burst in Kishtwar: किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 15 से अधिक की मौत, 12 शव बरामद
By सुरेश एस डुग्गर | Updated: August 14, 2025 15:50 IST2025-08-14T14:56:17+5:302025-08-14T15:50:30+5:30
Cloud Burst in Kishtwar:चशोती, किश्तवाड़ में माता चंडी के हिमालयी मंदिर तक मचैल माता यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। इसे स्थगित कर दिया गया है।
Cloud Burst in Kishtwar: किश्तवाड़ के पाडर इलाके में स्थित मचेल माता मंदिर के पास बादल के फटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मृतकों में श्रद्धालु भी बताए जा रहे हैं। मृतक संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी कईयों के लापता होने की खबरें आ रही थीं। इस घटना में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। वहीं भारी नुकसान की भी आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी हैं बदल फटने के बाद इलाके में बाढ़ आ गई है। इस लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से बादल फटने का संदेश मिलने के बाद, किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि चशोती क्षेत्र में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि हो सकती है।
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा,कई लोग मरे। कई लोग लापता भी हैं। धार्मिक यात्रा पर थे सैकड़ों लोग। राहत कार्य जारी pic.twitter.com/QbwkOHguxK— Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) August 14, 2025
प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा कार्यालय नियमित रूप से अपडेट प्राप्त कर रहा है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
वहीं सुनील शर्मा ने कहा है कि किश्तवाड़ में भारी नुकसान हो सकता है। हमलोग वहीं पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई संख्या या डेटा नहीं है, लेकिन वहां भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल हमारे पास कोई संख्या या डेटा नहीं है। यात्रा जारी होने के कारण, इलाका भीड़भाड़ वाला है। मैं उपराज्यपाल से बात करूंगा और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीम की मांग करूंगा।
किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने कहा कि किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है, जो मचेल माता यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया कि किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।
सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। दूसरी तरफ श्रीनगर मौसम केंद्र ने बताया है कि अगले 4-6 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश और गरज, बिजली, तेज हवाओं के साथ हल्की तेज बौछारें पड़ने की संभावना है।
कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांडीपोरा, श्रीनगर, गंदरबल के कुछ स्थानों, बडगाम, पुंछ, राजौरी, रियासी, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ के पहाड़ी इलाकों, काजीगुंड-बनिहाल-रामबन अक्ष पर थोड़े समय के लिए तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ संवेदनशील स्थानों और पहाड़ी इलाकों में बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन, भूस्खलन और पत्थर गिरने की संभावना है।
ढीली संरचनाओं, बिजली के खंभों, तारों और पुराने पेड़ों से दूर रहने की सलाह लोगों की दी गई है। मौसम विभाग की ओर से वुल्लर झील, डल झील और अन्य जलाशयों में नौका विहार, शिकारा सवारी और अन्य गतिविधियों को स्थगित करने के लिए भी कहा गया है।