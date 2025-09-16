Cloudburst Hits Dehradun: देहरादून में बादल फटने से तमसा नदी उफान पर, 2 लोग लापता, तिनके की तरह बह गईं कारें और दुकानें

Cloudburst Hits Dehradun: देहरादून में भारी बारिश के कारण बादल फटने से कारें और दुकानें बह गईं और दो लोग लापता हो गए। लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए बचावकर्मी मौके पर मौजूद हैं।

Cloudburst Hits Dehradun: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारी बारिश की वजह से मंगलवार तड़के बादल फटने की घटना हुई। बादल फटने के बाद तमसा नदी उफान पर है जिससे शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए है। तबाही के बीच अब तक दर्जनों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, वहीं दो लोग अब भी लापता है। 

इस घटना में कई घर नष्ट हो गए और कई कारें व दुकानें बह गईं। बादल फटने की यह घटना देर रात हुई और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। दो लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है।

घटना की खबर मिलते ही, ज़िला मजिस्ट्रेट सविन बंसल, उप-मंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) कुमकुम जोशी और अन्य अधिकारी नुकसान का आकलन करने के लिए घटनास्थल पर पहुँचे। उन्होंने बचाव अधिकारियों को जल्द से जल्द दोनों लापता लोगों की तलाश और बचाव कार्य करने के निर्देश दिए।

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग और अन्य अधिकारी घटनास्थल पर बुलडोज़र के साथ युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

देहरादून और टिहरी गढ़वाल के लिए रेड अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने देहरादून और टिहरी गढ़वाल के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आज सुबह 9 बजे तक अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट में 15 मिमी प्रति घंटे से ज़्यादा की भारी बारिश, गरज के साथ छींटे और 87 किमी/घंटा तक की तेज़ हवाएँ चलने का भी अनुमान है। ये गंभीर मौसम की स्थिति पूरे दिन जारी रहने की उम्मीद है, जिससे और नुकसान और व्यवधान की संभावना है।

देहरादून से प्राप्त तस्वीरों में तमसा नदी उफान पर दिखाई दे रही है, जिससे व्यापक बाढ़ आ गई है। टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो एक पूजनीय स्थल है, सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जिसके परिसर में पानी भर गया है। मंदिर के पुजारी आचार्य बिपिन जोशी के अनुसार, सुबह लगभग 5 बजे नदी का प्रवाह तेज़ होने लगा, जिससे मंदिर क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया।

पुजारी आचार्य बिपिन जोशी के अनुसार, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है, लेकिन आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा, "इस तरह की स्थिति बहुत लंबे समय से नहीं देखी गई थी... कई जगहों पर नुकसान हुआ है... लोगों को इस समय नदियों के पास जाने से बचना चाहिए... मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है... अभी तक किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है।"

देहरादून में स्कूल बंद

लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए, स्थानीय प्रशासन ने देहरादून के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। अधिकारियों ने बाढ़ और भूस्खलन के खतरे के कारण निवासियों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में लगातार बारिश की चेतावनी जारी की है। 20 सितंबर तक उत्तराखंड के अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इस मौसम के कारण 17, 18, 19 और 20 सितंबर को स्थानीय स्तर पर गरज और तेज़ हवाओं के साथ अतिरिक्त बारिश होने की उम्मीद है।

एक आधिकारिक अनुमान के अनुसार, इस वर्ष अप्रैल से अब तक उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में 85 लोगों की जान जा चुकी है, 128 लोग घायल हुए हैं और 94 लोग लापता हैं।

