हाइब्रिड मोड पर काम कर सकते हैं वकील, कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए CJI ने कही ये बात

Highlights अदालत वकीलों को ‘हाईब्रिड मोड’ से पेश होने की अनुमति देने को तैयार है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि हम आपकी दलीलें वीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए सुन सकते हैं। देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,47,33,719 हो गई है।

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का कहना है कि कोविड मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर वकील अदालत में वर्चुअल रूप से पेश होने के लिए स्वतंत्र हैं। उनका कहना है कि अखबारों की रिपोर्ट बताती है कि कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और अगर वकील अदालत के सामने वर्चुअल रूप से पेश होना चाहते हैं तो वे हाईब्रिड मोड में काम कर सकते हैं।

Chief Justice of India DY Chandrachud says lawyers are free to appear virtually in the court in wake of the rising number of Covid cases.



CJI says newspaper reports show that Covid cases are on the rise and if lawyers want to appear virtually before the court they can