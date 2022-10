CJI यूयू ललित ने जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया, अगले महीने संभालेंगे कार्यभार

Highlights जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ के पुत्र हैं।

नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने मंगलवार को न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। प्रक्रिया के अनुसार, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री की सिफारिश के बाद पद से इस्तीफा देने से पहले निवर्तमान सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के रूप में वरिष्ठतम न्यायाधीश का नाम लेते हैं। सीजेआई ललित 8 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के बाद सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर 2024 तक दो साल का होगा। प्रक्रिया के बाद एक बार एक नया सीजेआई नामित होने के बाद निवर्तमान सीजेआई की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम भी फ्रीज हो जाता है। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मुंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

Chief Justice of India UU Lalit recommends the name of Justice DY Chandrachud (in file pic) as his successor.



Justice Chandrachud to become the 50th CJI. Chief Justice UU Lalit is retiring on November 8 this year. pic.twitter.com/p0OymLfp0n