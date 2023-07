एनडीए की बैठक के आमंत्रण पर बोले चिराग पासवान- पार्टी नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद लेंगे अंतिम फैसला

Highlights पासवान ने कहा कि हम पार्टी नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि हमने समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है। 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को पत्र लिखकर 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में आमंत्रित किया है। इसके जवाब में पासवान ने कहा कि हम पार्टी नेताओं से सलाह-मशविरा करने के बाद अंतिम फैसला लेंगे।

उन्होंने आगे कहा कि हमने समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर भाजपा का समर्थन किया है, लेकिन एनडीए की बैठक में जाना है या नहीं, इसपर अंतिम फैसला पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। बता दें कि नड्डा द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

#WATCH | We will take a final decision after consulting the party leaders. We have supported BJP on various issues from time to time, but the final decision on whether to go to the NDA meeting or not will be taken after meeting with party leaders: Chirag Paswan, Lok Janshakti… https://t.co/uPCTPUFGYXpic.twitter.com/FF37ihWnSj