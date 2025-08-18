मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मध्यप्रदेश आने का दिया निमंत्रण

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 18, 2025 16:43 IST2025-08-18T16:43:53+5:302025-08-18T16:43:53+5:30

नई दिल्ली: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात कर मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में हाल ही में होने वाले किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन के शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी से आग्रह किया। 

मुलाकात के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया की प्रदेश में औद्योगिक करण का वातावरण चल रहा है इस दिशा में स्वदेशी का अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारा लक्ष्य है की स्वदेशी अभियान के तहत गुणवत्ता युक्त उत्पाद बनाए जाए। इसके लिए हम सबको अधिक काम करने की जरूरत है। 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि पिछले डेढ़ साल से औद्योगिकरण का प्रदेश में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसके फल स्वरुप 30 लाख करोड़ से अधिक के एम ओ यू किए जा चुके हैं और 21 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसी क्रम से राज्य सरकार काम करती रहेगी और निरंतर विकास की राह पर अग्रसर होती रहेगी।

टॅग्स :Mohan YadavNarendra ModiMadhya Pradeshमोहन यादवनरेंद्र मोदी