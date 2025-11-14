मोकामा से 'छोटे सरकार' 28206 वोटों से जीते, अनंत सिंह की प्रचंड जीत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 14, 2025 16:10 IST2025-11-14T16:02:20+5:302025-11-14T16:10:14+5:30

Chhote Sarkar wins from Mokama by 28206 votes, Anant Singh wins a landslide victory | मोकामा से 'छोटे सरकार' 28206 वोटों से जीते, अनंत सिंह की प्रचंड जीत

Anant Singh Wins: मोकामा से 'छोटे सरकार' 28206 वोटों से जीते, अनंत सिंह की प्रचंड जीत, समर्थक उनके आवास पर जश्न मना रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मोकामा में हुई चुनावी हिंसा को ‘‘साजिश’’ करार देते हुए सोमवार को कहा कि इस मामले में गिरफ्तार जनता दल (यूनाइटेड) प्रत्याशी अनंत सिंह ने कानून का पूरा पालन किया है तथा पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। जन सुराज पार्टी समर्थक दुलारचंद यादव की पिछले सप्ताह हुई हत्या के सिलसिले में शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि को जद(यू) उम्मीदवार एवं मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को उनके दो सहयोगियों मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम के साथ गिरफ्तार किया गया था। यादव की हत्या उस समय हुई थी जब वह जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। ललन सिंह सोमवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ मोकामा पहुंचे और अनंत सिंह के समर्थन में प्रचार किया।

सभा को संबोधित करते हुए ललन सिंह ने कहा, ‘‘अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब हर व्यक्ति को ‘अनंत सिंह’ बनकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब अनंत बाबू बाहर थे, तब मेरी जिम्मेदारी कम थी लेकिन अब जब वह जेल में हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘आज से मैंने मोकामा की कमान अपने हाथ में ले ली है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के पीछे साजिश है। पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी और यह भी पता चलेगा कि साजिशकर्ता कौन हैं।’’ इस बीच, पुलिस ने सोमवार को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों के अनुसार, चुनावी रैली में अनुमति से अधिक वाहन शामिल थे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया, ‘‘आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है,’’ लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्राथमिकी में किन लोगों के नाम शामिल हैं। ललन सिंह ने कहा कि उन्होंने बृहस्पतिवार को मोकामा हिंसा से जुड़े कई वीडियो देखे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मोकामा में पिछले सप्ताह हुई घटना आकस्मिक नहीं थी, बल्कि सुनियोजित थी। इसके पीछे साजिश थी।

अनंत सिंह ने कानून का सम्मान किया और गिरफ्तारी दी, लेकिन सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी।’’ मुंगेर से सांसद ललन सिंह ने कहा, ‘‘हमारा हौसला बुलंद रहना चाहिए। हमें उन लोगों को जवाब देना होगा जो साजिश रच रहे हैं। आप सबको एकजुट रहकर अनंत बाबू को भारी बहुमत से जिताना है ताकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ मजबूत हों।’’ मोकामा विधानसभा क्षेत्र मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। पुलिस ने बताया कि मोकामा में चुनावी हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अधिकारी ने बताया, ‘‘क्षेत्र में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 13 कंपनियां, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की दो इकाइयां और पटना पुलिस की चार त्वरित प्रतिक्रिया टीम क्षेत्र में तैनात हैं।’’ अधिकारी के अनुसार, ‘‘दुलारचंद यादव की हत्या और उससे जुड़ी घटनाओं के संबंध में अब तक कुल पांच प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं।’’

