Chhattisgarh-Odisha Border: सीआरपीएफ पर बड़ा नक्सली हमला, 3 जवान शहीद, 7 घायल

Highlights नुआपाड़ा के बोडेन प्रखंड के पाटाधारा रिजर्व फॉरेस्ट में मंगलवार को नक्सलियों ने हमला किया। सीआरपीएफ के सात अन्य जवान भी घायल हो गए। सुरक्षाकर्मी एक शिविर से दूसरे शिविर में जा रहे थे।

Chhattisgarh-Odisha Border: ओडिशा के नुआपड़ा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के तीन जवान शहीद हो गए हैं। छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर नुआपड़ा में मंगलवार शाम 19वीं बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की रोड ओपनिंग पार्टी (आरओपी) पर हमला किया गया।

Odisha | Three Central Reserve Police Force (CRPF) personnel were killed in a Maoist attack in Odisha's Nuapada district, today. They were part of a road opening party when they came under attack around: CRPF