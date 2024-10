Chhattisgarh Naxal Encounter: 3 और शव बरामद?, मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 31, 2024 में अब तक 188 ढेर

Highlights Chhattisgarh Naxal Encounter Anti Naxal Operation: डीआरजी और विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के जवानों के संयुक्त दल को रवाना किया गया था। Chhattisgarh Naxal Encounter Anti Naxal Operation: पूर्वी बस्तर डिवीजन आदि के नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी। Chhattisgarh Naxal Encounter Anti Naxal Operation: मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।

Chhattisgarh Naxal Encounter Anti Naxal Operation: छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में मारे गए तीन अन्य नक्सलियों के शव शनिवार सुबह बरामद किए जिससे मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षाबलों ने देर रात तक 28 नक्सलियों के शव बरामद किए थे। इलाके में अब भी तलाशी अभियान जारी है। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि शुक्रवार को जिस जगह पर मुठभेड़ हुई थी, उसके आस-पास के क्षेत्र से आज सुबह तीन अन्य नक्सलियों के शव बरामद किए गए। सुंदरराज ने बताया कि इस मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है।

