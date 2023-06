Ravi Sinha: छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस रवि सिन्हा होंगे रॉ प्रमुख, सामंत कुमार गोयल की जगह ली, जानें कौन हैं

Highlights रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। रवि सिन्हा ने सामंत कुमार गोयल की जगह ली है। कार्यकाल 30 जून, 2023 को पूरा हो रहा है।

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को सोमवार को भारत की बाहरी खुफिया अनुसंधान और विश्लेषण विंग यानी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में कहा गया है कि सिन्हा सामंत कुमार गोयल की जगह लेंगे। 30 जून को गोयल का कार्यकाल पूरा हो रहा है।

रवि सिन्हा का कार्यकाल दो साल का होगा। छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी सिन्हा वर्तमान में मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव के रूप में कार्यरत हैं। एक आदेश में कहा गया कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने सिन्हा की दो साल के कार्यकाल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के सचिव के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

