छत्तीसगढ़: बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट; चपेट में आए 2 जवान घायल, रायपुर रेफर

बीजापुर: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सोमवार को आईईडी ब्लास्ट होने के बाद बड़ा हादसा हो गया। विस्फोट की चपेट में आकर सीआरपीएफ के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार, घायल जवानों को जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हवाई जहाज से रायपुर ले जाया जा रहा है।

अधिकारियों के मुताबिक, सीआरपीएफ की टीम पुसनर कैंप से एरिया डोमिनेशन के लिए हिरोली के लिए रवाना हुई थी तभी नक्सलियों द्वारा अंडरग्राउंड लगाए गए प्रेशर-ट्रिगर आईईडी से टकरा गई जिससे धमाका हो गया।

गौरतलब है कि बीजापुर जिले में नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ 85बीएन के दो जवान घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद फौरन रायपुर ले जाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना तकमेटा हिल के पास गंगालूर इलाके में सुबह करीब 10:30 बजे हुई है। फिलहाल घायल जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया है जहां उनका बेहतर इलाज हो सके। वहीं क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है।

