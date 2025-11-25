Chhattisgarh: होमवर्क न पूरा होने पर महिला टीचर की क्रूरता, 4 साल के मासूम को पेड़ से लटकाया

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां हंस वाहिनी विद्या मंदिर स्कूल की दो महिला टीचरों ने चार साल के नर्सरी के स्टूडेंट को होमवर्क पूरा न करने पर बुरी सज़ा दी। बच्चे के कपड़े उतारे गए, रस्सी से बांधा गया और स्कूल कैंपस के अंदर एक पेड़ से लटका दिया गया। यह चौंकाने वाली घटना तब सामने आई जब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया।

घटना का वीडियो वायरल

स्कूल परिसर में हो रही इस घटना को एक स्थानीय व्यक्ति ने अपने फोन में कैद कर लिया। जिसमें बेबस बच्चा मदद के लिए रोते हुए पेड़ से लटका हुआ दिख रहा है। इस बीच, दो टीचर – जिनकी पहचान काजल साहू और अनुराधा देवांगन के तौर पर हुई है – पास में खड़ी हैं और उसकी मदद करने की कोई कोशिश नहीं कर रही हैं।

खबरों के मुताबिक, यह घटना सोमवार सुबह नारायणपुर गांव में हुई। टीचर काजल साहू नर्सरी क्लास में होमवर्क चेक कर रही थीं, तभी उन्हें पता चला कि बच्चे ने अपना असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। गुस्से में आकर, उन्होंने बच्चे को क्लासरूम से बाहर खींच लिया, उसकी टी-शर्ट को रस्सी से बांधा और स्कूल कैंपस के अंदर एक पेड़ से लटका दिया। चश्मदीदों ने बताया कि बच्चा रोया, चिल्लाया और बार-बार नीचे उतारने की गुज़ारिश करता रहा, लेकिन टीचरों ने उसकी परेशानी को नज़रअंदाज़ कर दिया।

परिवार वालों ने स्कूल मैनेजमेंट पर गंभीर लापरवाही और बेरहमी का आरोप लगाया है, और ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

मामले की जांच

वायरल वीडियो के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत कार्रवाई की। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) डी.एस. लाकड़ा ने स्कूल का दौरा किया और जांच शुरू की। उन्होंने कन्फर्म किया कि आगे की कार्रवाई के लिए एक डिटेल्ड रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर (DEO) अजय मिश्रा ने भी घटना की पुष्टि की और भरोसा दिलाया कि सही कार्रवाई की जाएगी।

गुस्से के बाद, क्लस्टर इंचार्ज मनोज यादव ने जगह का मुआयना किया और कन्फर्म किया कि टीचरों की हरकतें बिल्कुल भी मंज़ूर नहीं थीं। स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी गलती मानी, इस घटना को एक गंभीर चूक बताया, और सबके सामने माफ़ी मांगी।

हाल के सालों में, पूरे भारत में स्कूलों में बहुत ज़्यादा या बुरी सज़ा देने के ऐसे ही कई मामलों ने स्टूडेंट की सुरक्षा और टीचर की ज़िम्मेदारी पर देश भर में बहस छेड़ दी है। ज़्यादातर टीचर सही व्यवहार करते हैं, लेकिन कुछ घटनाओं ने – जिसमें फिजिकल पनिशमेंट से लेकर इमोशनल हैरेसमेंट तक शामिल हैं – एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मॉनिटरिंग और चाइल्ड-प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल में कमियों को सामने लाया है।

इन घटनाओं ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गाइडलाइंस को और सख्ती से लागू करने, चाइल्ड साइकोलॉजी पर टीचर ट्रेनिंग को ज़रूरी बनाने और स्टूडेंट्स के अधिकारों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को और मज़बूत किया है।

