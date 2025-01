Chhattisgarh: गरियाबंद में सुरक्षाबलों ने 12 नक्सलियों को किया ढेर, सुरक्षा बलों को मिली सफलता

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इसी अभियान के दौरान सोमवार को मुठभेड़ में दो महिला नक्सली मारी गई थीं और सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन का एक जवान घायल हो गया था। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर मैनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल में सोमवार देर रात और मंगलवार सुबह मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 और माओवादी मारे गए।

