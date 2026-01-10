Chennai Weather: बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका; IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
By अंजली चौहान | Updated: January 10, 2026 08:15 IST2026-01-10T08:14:51+5:302026-01-10T08:15:37+5:30
Chennai Weather Today: मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण तमिलनाडु के कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। चेन्नई और आसपास के जिले येलो अलर्ट के अंतर्गत हैं।
Chennai Weather Today: दक्षिणी भारत के राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरे दबाव की चेतावनी दी है। मौसम एजेंसी ने तमिलनाडु के तिरुवरूर, नागपट्टिनम, मायिलादुथुराई और कुड्डालोर जिलों, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में शनिवार को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
IMD ने कहा कि मौजूदा मौसम प्रणाली के कारण 10 जनवरी को तमिलनाडु में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश और 11 जनवरी को इसी क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है।
चेन्नई में येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग ने तमिलनाडु के चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, विल्लुपुरम, कल्लाकुरिची, अरियालुर, तंजावुर, पुदुकोट्टई और रामनाथपुरम जिलों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में आज गरज और बिजली गिरने के लिए IMD का येलो अलर्ट जारी है। चेन्नई में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। IMD ने "आमतौर पर बादल छाए रहने" और कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश के साथ गरज और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है।
Deep Depression over Bay of Bengal pic.twitter.com/easxV4B1Zk— IMD-Tamilnadu Weather (@ChennaiRmc) January 9, 2026
गहरे दबाव के नवीनतम स्थान के अनुसार, यह "अक्षांश 8.5°N और देशांतर 82.2°E के पास, बट्टिकलोआ (श्रीलंका) से लगभग 100 किमी उत्तर-उत्तर-पूर्व, त्रिंकोमाली (श्रीलंका) से 100 किमी पूर्व, पोट्टुविल (श्रीलंका) से 180 किमी उत्तर-उत्तर-पूर्व, कराईकल (पुडुचेरी) से 370 किमी दक्षिण-पूर्व और चेन्नई (तमिलनाडु) से 550 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व" में केंद्रित था।
मौजूदा वायुमंडलीय स्थितियों के प्रभाव से तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्र में लगभग 35-45 किमी प्रति घंटे की तेज़ सतही हवाएं चलने की संभावना है। IMD ने पूर्वानुमान लगाया है कि उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने के दौरान गहरा दबाव कमजोर होकर दबाव में बदल जाएगा। आज दोपहर या शाम तक डिप्रेशन के ट्रिंकोमाली और जाफना के बीच उत्तरी श्रीलंका तट को पार करने की संभावना है।
खराब समुद्री हालात का अनुमान लगाते हुए, IMD ने चेतावनी दी है कि "40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने के साथ तूफानी मौसम 10 तारीख की शाम तक बने रहने की बहुत संभावना है। इसके बाद यह धीरे-धीरे कम हो जाएगा।
10 जनवरी को उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों पर और उसके आसपास 35-45 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक हवा चलने के साथ तूफानी मौसम बने रहने की बहुत संभावना है और इसके बाद यह कम हो जाएगा।"
इसके अलावा, शनिवार को मन्नार की खाड़ी और आसपास के कोमोरिन क्षेत्र और श्रीलंका और तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों पर मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की गई है।