एयर इंडिया की फ्लाइट में परोसे गए खाने से भड़के शेफ संजीव कपूर, एयरलाइन ने दिया ऐसा जवाब

मुंबई: भारतीय एयरलाइन एयर इंडिया की मुश्किलें थमने के नाम नहीं ले रही हैं। विमान को लेकर कई शिकायतें अब तक यात्री कर चुके हैं , इस बीच स्टार शेफ संजीव कपूर की भी एंट्री हो गई है। सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर नागपुर से मुंबई की यात्रा के लिए एयर इंडिया के विमान में थे।

इस दौरान उन्हें विमान में परोसे गए खाने को लेकर एयरलाइन की कड़ी अलोचना की है। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने एयरलाइन को खरी-खोटी सुनाई है। उन्होंने खाने की तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर उसे शेयर किया और एयरलाइन की खिंचाई की।

Wake Up @airindiain.



Nagpur-Mumbai 0740 flight.



Cold Chicken Tikka with watermelon, cucumber, tomato & sev



Sandwich with minuscule filling of chopped cabbage with mayo



Sugar syrup Sponge painted with sweetened cream & yellow glaze. pic.twitter.com/2RZIWY9lhO — Sanjeev Kapoor (@SanjeevKapoor) February 27, 2023

क्या भारतीयों को यही खाना चाहिए- संजीव कपूर

शेफ संजीव कपूर ने एक के बाद एक ट्वीट साझा करते हुए लिखा, "उठो एयर इंडिया नागपुर-मुंबई 0740 फ्लाइट...ठंडा चिकन टिक्का, तरबूज, ककड़ी, टमाटर और सेव के साथ, मेयो के साथ कटी हुई पत्तागोभी की छोटी सी फिलिंग वाला सैंडविच, मीठी क्रीम और पीले शीशे से कोटिंग किया हुआ शुगर सिरप स्पंज।"

इसके बाद उन्होंने एक दूसरा ट्वीट किया, जिसमें लिखा, "सच! क्या भारतीयों को नाश्ते में यही खाना चाहिए?"

एयर इंडिया ने मांगी माफी

शेफ के ट्वीट के कुछ समय बात ही एयर इंडिया ने मामले का संज्ञान लेते हुए संजीव कपूर के ट्वीट का जवाब दिया। एयरलाइन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया, " सर, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए सर्वोपरि है।

हम लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और कल से इस क्षेत्र को हमारे सहयोगी ताज सैट्स और एंबेसडर द्वारा पूरा किया जाएगा। विश्वास रखें कि आपको आगे चलकर खाने का बेहतर अनुभव होगा।"

Sir, your feedback is paramount to us. We're continually upgrading our services and from tomorrow this sector will be catered to by our partners Taj Sats and Ambassador. Trust you will have a better experience with the food onboard going forward! — Air India (@airindiain) February 27, 2023

शेफ संजीव कपूर के ट्वीट के बाद भले ही एयरलाइन ने उनसे मापी मांग ली हो लेकिन सोशल मीडिया पर अब ये ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने उनके इस पोस्ट पर कमेंट्स किए हैं। एक यूजर ने अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा कि कुछ साल पहले वह एयर इंडिया के विमान में सफर कर रहा था, तब उसे फ्लाइट में क्रू मेंबर्स ने खाने को कुछ भी नहीं दिया।

जब यात्री ने क्रू मेंबर्स से कहा तो उन्होंने फ्लाइट में कुछ भी खाने का ना होने का हवाला देते हुए पूरी यात्रा के दौरान उन्हें भूखा रखा। यात्री ने ट्वीट कर कहा कि उस दिन से उसने कसम खा ली की वह कभी एयर इंडिया के विमान में यात्रा नहीं करेगा। ऐसे ही अन्य कई यूजर्स ने ट्विटर पर अपने-अपने अनुभवों को साझा किया।

a year back I was travelling from Mumbai to Calicut. I dosed off, they did not serve me anything. When asked they said they don’t have anything left. Gave them an earful. Shameless cabin crew stood their smiling from ear to ear. After that I promised will never enter air India. — Jose Kottanani (@josekottanani) February 28, 2023

