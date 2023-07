Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 की कक्षा बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक हुई संपन्न, इसरो ने दी जानकारी

Highlights 14 जुलाई को चंद्रयान -3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था उड़ान भरने के 17 मिनट बाद, उपग्रह को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया चंद्रयान की कक्षा बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया को इसरो, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया

नई दिल्ली: चंद्रयान-3 मिशन मिशन तय समय पर है। इस मिशन को लेकर मंगलवार को भारतीय स्पेस एजेंसी ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है कि कक्षा बढ़ाने की तीसरी प्रक्रिया (पृथ्वी से जुड़ी पेरिगी फायरिंग) को इसरो, बेंगलुरु से सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है। विशेष रूप से, 14 जुलाई को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM3-M4 रॉकेट पर चंद्रयान -3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था जो दोपहर 2.35 बजे उड़ान भरने के 17 मिनट बाद, उपग्रह को सटीक कक्षा में स्थापित किया गया।

शनिवार को तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि प्रक्षेपण यान ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अंतरिक्ष यान के लिए आवश्यक प्रारंभिक शर्तें "बहुत सटीक" प्रदान की गई हैं। चंद्रयान-3 ले जाने वाले LVM3-M4 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के बाद, इसके परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल ने शुक्रवार को कहा था कि इसरो इस्टार्क (ISTRAC) से अंतरिक्ष यान की बारीकी से निगरानी और नियंत्रण करेगा।

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.



The third orbit-raising maneuver (Earth-bound perigee firing) is performed successfully from ISTRAC/ISRO, Bengaluru.



The next firing is planned for July 20, 2023, between 2 and 3 pm IST.