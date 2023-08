Chandrayaan-3: रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा पर की सैर: 'मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून'

Highlights शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसने लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह पर एक समतल क्षेत्र को चुना। लैंडर ने उतरते समय लैंडिंग की कुछ तस्वीरें लीं जिन्हें उसने धरती पर भेजा।

नई दिल्ली: चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल और ऐतिहासिक सॉफ्ट लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 के पहले विकास में इसरो ने ट्वीट किया, रोवर प्रज्ञान विक्रम लैंडर से नीचे उतर गया है और चंद्रमा पर सैर कर चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा, "भारत में निर्मित, चंद्रमा के लिए निर्मित, Ch-3 रोवर लैंडर से नीचे उतरा और भारत ने चंद्रमा पर सैर की!"

बुधवार शाम 6:04 बजे सफल लैंडिंग के बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की धूल के शांत होने का इंतजार कर रहा था। विक्रम लैंडर के पेट से जुड़े प्रज्ञान रोवर के लुढ़कने की प्रक्रिया शुरू हुई और वह बाहर आ गया। विक्रम से निकलने वाले प्रज्ञान की पहली तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष पवन के गोयनका ने साझा की है।

शाम 6:04 बजे चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। इसने लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह पर एक समतल क्षेत्र को चुना। इसने लैंडिंग इमेजर कैमरे द्वारा ली गई लैंडिंग साइट की एक तस्वीर भेजी। चंद्रयान 3 लैंडर और MOX-ISTRAC बेंगलुरु के बीच संचार लिंक स्थापित किया गया था। लैंडर ने उतरते समय लैंडिंग की कुछ तस्वीरें लीं जिन्हें उसने धरती पर भेजा।

Chandrayaan-3 Mission:



Chandrayaan-3 ROVER:

Made in India 🇮🇳

Made for the MOON🌖!



The Ch-3 Rover ramped down from the Lander and

India took a walk on the moon !



More updates soon.#Chandrayaan_3#Ch3