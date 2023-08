चंद्रयान-3 अब चंद्रमा पर उतरने से बस चंद कदम दूर, इसरो ने आर्बिट को और कम किया, 100 किमी का कक्षा में जल्दी होगी एंट्री

Highlights चंद्रयान-3 ने 5 अगस्त को चांद की पहली कक्षा में प्रवेश किया था 9 और 14 अगस्त को सफलतापूर्वक अंजाम दी गई दो डी-ऑर्बिटिंग प्रक्रियाएं आखिरी डी-ऑर्बिटिंग कवायद 16 अगस्त को अंजाम दी जाएगी

नई दिल्ली: चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान अब धीरे-धीरे चंद्रमा के नजदीक पहुंचता जा रहा है। इसरो ने चंद्रयान-3 की ऊंचाई को और कम कर दिया है। सोमवार को चंद्रयान-3 के आर्बिट को और कम किया गया। इससे पहले यह चंद्रमा से 1,437 किमी दूर एक एक अण्डाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा था।

इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 का र्बिट सर्कुलराइजेशन चरण शुरू हो गया है। सोमवार को किए गए बदलाव के बाद चंद्रयान-3 ने 150 किमी x 177 किमी की निकट-गोलाकार कक्षा हासिल की है। अब अगला ऑपरेशन 16 अगस्त, 2023 को सुबह 8.30 बजे के आसपास करने की योजना है। इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट (आईएस4ओएम) के दायरे में चंद्रयान-3 की कक्षा धीरे-धीरे कम करने की योजना पर काम कर रहा है। ये काम सबसे चुनौतीपूर्ण है इसलिए मिशन को अंजाम देने के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण किया जा रहा है।

Chandrayaan-3 Mission:

Orbit circularisation phase commences



Precise maneuvre performed today has achieved a near-circular orbit of 150 km x 177 km



The next operation is planned for August 16, 2023, around 0830 Hrs. IST pic.twitter.com/LlU6oCcOOb