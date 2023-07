Chandrayaan 3 Launch: अंतरिक्ष में एक और कदम, भारत की नई उड़ान, चंद्रयान का तमिलनाडु से अनोखा नाता, जानें क्या है खास और क्यों चर्चा में

Highlights अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ का है। चंद्र भूभाग पर रोवर की चहलकदमी का प्रदर्शन करके नई सीमाएं पार करने जा रहा है। भारी उपकरण ले जाने की इसकी क्षमता के कारण अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसे 'फैट बॉय' भी कहते हैं।

Chandrayaan 3 Launch: पूरी दुनिया को भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के प्रक्षेपण का बेसब्री से इंतजार खत्म हो गया। भारत का तीसरा चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रमा की सुदूर यात्रा पर रवाना हो गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एतिहासिक दिन तीसरे चंद्र मिशन ‘चंद्रयान-3’ के प्रक्षेपण का साक्षी बने।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से 10,000 से अधिक लोग सुबह से ही यहां पहुंचे। इन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) के मुख्य प्रवेश द्वार के निकट इसरो द्वारा निर्धारित एक गलियारे से प्रक्षेपण देखने की अनुमति दी। सड़क पर हर 100 मीटर पर एक पुलिस कर्मी तैनात किया गया था और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

