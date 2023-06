Chandrayaan-3 Launch Date: चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण इस तारीख को किया जाएगा, इसरो ने कहा-दोपहर ढाई बजे का समय निर्धारित, कई बदलाव, जानें डिटेल

Highlights सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क-3 के जरिये प्रक्षेपित किया जाएगा। 13 जुलाई को दोपहर ढाई बजे का समय निर्धारित किया गया है। प्रणोदक मॉड्यूल ‘लैंडर’ और ‘रोवर’ को 100 किलोमीटर तक चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा।

Chandrayaan-3 Launch Date: चंद्रयान-3 की फिर से उलटी गिनती शुरू हो गई है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि 12-19 जुलाई के बीच किया जाएगा। प्रक्षेपण के लिए दोपहर ढाई बजे का समय निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

#WATCH | ISRO chief S Somnath says, "Currently the Chandrayaan 3 spacecraft is fully integrated. We have completed the testing...Currently, the window of opportunity for launch is between 12-19th July...We will announce the exact date after all the tests are completed..." pic.twitter.com/FVT8uHkJVU — ANI (@ANI) June 28, 2023

चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित रूप से उतरने और वहां गतिविधियां करने की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान-2 के बाद का यह एक अभियान है। अधिकारियों के अनुसार, चंद्रयान-3 को आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण यान मार्क-3 के जरिये प्रक्षेपित किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि 13 जुलाई को हो सकता है।

#WATCH | ISRO chief S Somanath says, "We are looking at Artemis Accord as a political engagement with the US. It is a statement of Intent that when the US is proposing collaborative work in the space sector, especially exploration of outer planets in a cordial atmosphere between… pic.twitter.com/weZC9wcl3Y — ANI (@ANI) June 28, 2023

उन्होंने बताया कि इसके लिए 13 जुलाई को दोपहर ढाई बजे का समय निर्धारित किया गया है। प्रणोदक मॉड्यूल ‘लैंडर’ और ‘रोवर’ को 100 किलोमीटर तक चंद्रमा की कक्षा में ले जाएगा। इसमें, चंद्रमा की कक्षा से पृथ्वी के ध्रुवीय मापन का अध्ययन करने के लिए एक ‘स्पेक्ट्रो-पोलरमेट्री’ पेलोड भी जोड़ा गया है।

#WATCH | ISRO chief S Somanath gives an update on Aditya-L1 Mission, India's first mission to study the Sun.



He says, "...We are targeting that by August end, Aditya can go." pic.twitter.com/qyOexGlUfw — ANI (@ANI) June 28, 2023

Web Title: Chandrayaan-3 Launch Date Launch of Chandrayaan-3 on between 13 July ISRO said Time fixed at 2-30 pm many changes, know details se video