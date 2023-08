Chandrayaan-3 Landing: कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं, पीएम मोदी ने कहा, देखें वीडियो

Highlights भारतीय समयानुसार शाम करीब छह बजकर चार मिनट पर इसने चांद की सतह को छुआ। फिर सॉफ्ट-लैंडिंग करने के लिए नीचे उतरना शुरू कर दिया। निर्देशित करने की क्षमता लैंडिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगी।

Chandrayaan-3 Landing: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है और विकसित भारत का बिगुल बज चुका है। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं।

इसरो के तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान-3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग पर पीएम मोदी ने कहा कि हम नये भारत की नई उड़ान के साक्षी हैं, नया इतिहास लिखा जा चुका है। मैं भले ही दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन मेरा दिल हर समय चंद्रयान मिशन के साथ रहा।

#WATCH | "Kabhi kaha jata tha chanda mama bahut door ke hain, ab ek din wo bhi ayega jab bacche kaha karenge chanda mama bass ek tour ke hain," says PM Modi on the soft landing of ISRO's third lunar mission Chandrayaan-3 on the moon pic.twitter.com/qxpfyzHsQl

चंद्रयान-3 मिशन की सफलता पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं है...यह सफलता पूरी मानवता की है। इससे पहले कोई भी देश वहां (चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव) तक नहीं पहुंचा है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम वहां तक पहुंचे हैं।

#WATCH | "India's successful Moon mission is not just India's alone...This success belongs to all of humanity," says PM Modi on Chandrayaan-3 mission success



India is the first country to land on lunar south pole with Chandrayaan-3 mission pic.twitter.com/eVh0N7fIpv