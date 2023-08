Chandrayaan-3: चंद्रयान-3 ने चंद्रमा पर की सॉफ्ट लैंडिंग, ISRO ने रचा इतिहास

बेंगलुरु: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के महत्वाकांक्षी तीसरे चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और रोवर 'प्रज्ञान' से लैस लैंडर मॉड्यूल (एलएम) ने बुधवार शाम 6:04 बजे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है।

Chandrayaan-3 lander Vikram touches down on the Moon's South Pole pic.twitter.com/jTp6R8haYi

देश का तीसरा चंद्र मिशन 'चंद्रयान-3' को 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2 बजकर 35 मिनट पर प्रक्षेपित किया गया था। यह 'चंद्र मिशन' वर्ष 2019 के 'चंद्रयान-2' का अनुवर्ती मिशन है। भारत के इस तीसरे चंद्र मिशन में भी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर लैंडर की 'सॉफ्ट लैंडिंग' का है। 'चंद्रयान-2' मिशन के दौरान अंतिम क्षणों में लैंडर 'विक्रम' पथ विचलन के चलते 'सॉफ्ट लैंडिंग' करने में सफल नहीं हुआ था।

#WATCH | Live from ISRO Mission Control | Chandrayaan 3 begins its historic landing on the Moon’s South Pole | Sriharikotahttps://t.co/2TkI33JJD0