चंडीगढ़ में आईएएस ऑफिसर ने सीपीआर देकर बचाई व्यक्ति की जान, वायरल हुआ वीडियो

Highlights चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव हैं यशपाल गर्ग हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में आया था व्यक्ति को दिल का दौरा यशपाल गर्ग ने सीपीआर देकर बचाई जान

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने मंगलवार, 17 जनवरी की सुबह एक व्यक्ति को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) देकर उसकी जान बचा ली। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और आईएएस अधिकारी यशपाल गर्ग की जमकर तारीफ की जा रही है।

IAS officer, Yash Pal Garg posted at Chandigarh saved a human life by giving CPR as first aid. CPR is indeed very valuable life saving lesson we all must know. Salute to this IAS officer whose presence of mind save a life pic.twitter.com/jMSwA3z02j