75 रुपये का सिक्का...नए संसद भवन के उद्घाटन मौके पर सरकार करेगी जारी, जानिए इसके बारे में

By विनीत कुमार | Published: May 26, 2023 09:01 AM

केंद्र सरकार 75 रुपये का एक विशेष सिक्का जारी करने जा रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर यह विशेष सिक्का जारी किया जाएगा।

