CDS पद के लिए सेवारत और सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों दोनों पर विचार करेगा केंद्र, जारी हुई अधिसूचना

नई दिल्ली: केंद्र सरकार नए चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के लिए सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। एक गजट अधिसूचना में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सीडीएस की नियुक्ति के लिए सरकार उन अधिकारियों पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवारत हैं या ऐसे अधिकारी जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन नियुक्ति की तारीख को 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

मालूम हो, भारत के पहले सीडीएस दिवंगत जनरल बिपिन रावत की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद पिछले साल दिसंबर से सीडीएस का पद खाली है। तमिलनाडु में कुन्नूर के पास एक दुर्घटना में जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और भारतीय वायु सेना के हेलीकॉप्टर में सवार 11 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। देश में उच्च रक्षा प्रबंधन में एक ऐतिहासिक सुधार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2019 में चार सितारा जनरल के पद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद को बनाने की मंजूरी दी थी।

