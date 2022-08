भारतीय सेना में जारी रहेगी गोरखा सैनिकों की भर्ती, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्पष्ट की स्थिति

Highlights भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने स्पष्ट की स्थिति भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रहेगी नेपाल सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है अग्निपथ योजना पर अपना रुख

नई दिल्ली: नेपाल के बुटवल में 25 अगस्त से 7 सितंबर तक और धरान में 19 से 28 सितंबर तक भारतीय सेना के लिए नेपाली गोरखाओं के लिए भर्ती रैली होनी थी।लेकिन नेपाल सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर असमंजस के कारण यह भर्ती टालनी पड़ी है। अग्निपथ पर नेपाल सरकार के रूख को देखते हुए ये सवाल उठने लगे थे कि आने वाले समय में भारतीय सेना में नेपाली गोरखा युवाओं की भर्ती होगी या नहीं। इस मुद्दे पर भारत ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वह अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती जारी रखेगा।

