कैबिनेट ने OROP में किया संशोधन, 25 लाख रिटायर्ड सैन्य कर्मियों को मिलेगा लाभ, 2019 से है बकाया

Highlights केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओआरओपी में संशोधन से सेना के 25.13 लाख पूर्व सैनिकों को लाभ होगा। मंत्रिमंडल ने सरकार की मुफ्त खाद्यान्न योजना का विस्तार करने का भी निर्णय लिया।

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को 8,450 करोड़ रुपये के अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक व्यय पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को संशोधित किया। 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक का एरियर दिया जाएगा और संशोधन से लगभग 25.13 लाख सशस्त्र बल पेंशनरों को लाभ होगा।

Cabinet approves next revision of pension of Defence Forces Personnel/family pensioner under One Rank One Pension (OROP) The benefit of this will be extended to family pensioners including war widows & disabled pensioners: Union Minister @ianuragthakur #CabinetDecisions

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने घोषणा की कि 30 जून 2019 से पहले सेवानिवृत्त हुए सशस्त्र बल कर्मियों को इस संशोधन के तहत कवर किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, "इस फैसले से 25.13 लाख से अधिक पूर्व सैनिक लाभान्वित होंगे। इस देश के भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए वादे को पूरा करने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।" अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

