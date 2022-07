खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को लेकर केजरीवाल ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा- अंग्रेज भी ऐसा करते थे

Highlights केजरीवाल ने केंद्र से बढ़े हुए जीएसटी को वापस लेने की अपील की दिल्ली सीएम ने कहा- दिल्ली में हमने लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने की कोशिश की है आप के राष्ट्रीय संयोजक ने हिमाचल के सोलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया

शिमला: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आप के राष्ट्रीय संयोजक ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा आज लोग महंगाई से परेशान हैं। उन्होंने (केंद्र सरकार ने) दही, लस्सी, गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाया है। अंग्रेज ऐसा ही करते थे। राष्ट्रीय राजधानी के मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली में हमने लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, हमने दिल्ली में इलाज, पानी, बिजली मुफ्त की। हम यह सब करने में सक्षम हैं क्योंकि हमने भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। हमने कोई कर नहीं बढ़ाया है। उन्होंने कहा, मैं केंद्र सरकार से बढ़ा हुआ जीएसटी वापस लेने की अपील करता हूं। यहां हिमाचल में आप की सरकार बनाएं, हम आपको महंगाई से राहत देंगे।

